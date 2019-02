4 febbraio 2019- 11:33 Dà fuoco all'auto dell'ex, lei è gravissima

Vercelli, 4 feb. (AdnKronos) - Avrebbe dato fuoco all'auto dell'ex fidanzata a Vercelli. La ragazza è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasportata in ospedale. L'uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe prima speronato l'auto della ex, costringendola a fermarsi nel parcheggio di un supermercato, e poi avrebbe lanciato contro la vettura liquido infiammabile. Subito dopo l'incendio. Non è chiaro se la giovane fosse nell'auto o vicino alla vettura.