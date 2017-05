DA OGGI IN ITALIA NUOVO FARMACO ANTI-EPATITE C 'JOLLY'

15 maggio 2017- 17:20

Milano, 15 mag. (AdnKronos Salute) - E' disponibile da oggi per i pazienti italiani il nuovo super farmaco anti-epatite C attivo contro tutti i genotipi virali. Lo annuncia Gilead Sciences in una nota."Si tratta del primo regime in singola compressa giornaliera efficace contro tutti i genotipi del virus dell'epatite C", Hcv. "La nuova terapia, che combina i principi attivi sofosbuvir e velpatasvir, è stata ammessa alla rimborsabilità dall'Agenzia italiana del farmaco e la relativa determina è stata pubblicata il 26 aprile in Gazzetta Ufficiale", ricorda l'azienda produttrice. Pertanto, "a partire da oggi i pazienti italiani potranno usufruire in concreto del nuovo trattamento". "L'associazione di velpatasvir e sofosbuvir - conclude Gilead - rappresenta il primo e unico regime a dosaggio fisso in grado di garantire tassi elevati di risposta virologica dopo un trattamento di sole 12 settimane, e ciò nei pazienti con tutti i genotipi di Hcv, quindi a prescindere da una previa verifica dello specifico genotipo di infezione contratta dal singolo paziente".