4 giugno 2019- 18:08 Da Roma iniziativa Ue a sostegno futuro energetico Africa

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - I leader di importanti attori del settore dell'energia rinnovabile africana ed europea si riuniscono all’evento di presentazione di renewAfrica, una nuova iniziativa che mira a dare slancio agli investimenti in energia rinnovabile in Africa. L'evento ospitato da RES4Africa conta la presenza di alto livello di rappresentanti di governo italiano, Commissione europea, industria delle rinnovabili, istituzioni finanziarie internazionali, accademie e think-tank nonché di altri partner internazionali per sostenere l'iniziativa e avviare insieme un processo per portare a un livello superiore gli investimenti nelle rinnovabili. L'evento risponde al bisogno di un forte sforzo congiunto tra il settore pubblico e quello privato riunendo la leadership del settore e di altri attori interessati per porre le basi per la transizione all'energia sostenibile nel continente africano. L'iniziativa renewAfrica promuove la creazione di un nuovo stumento, unico, europeo e con un proprio quadro normativo, che fornisca un adeguato supporto a livello politico e regolatorio, assicuri strumenti di preparazione di tutte le fasi del progetto, e preveda infine misure per mitigare il rischio economico e per implementare attività di formazione professionale. Grazie a questa iniziativa, i leader dei vari settori coinvolti collaborano per creare un ambiente favorevole agli investimenti nelle rinnovabili in Africa e per dare uno slancio agli investimenti privati europei, al fine di sviluppare al meglio il mercato delle rinnovabili nel continente. L'Africa ha un'enorme opportunità per sviluppare le sue vaste risorse di energia rinnovabile e dare il via a uno sviluppo che sia resiliente, prospero e sostenibile. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi grazie ai numerosi programmi nazionali e internazionali di sostegno agli investimenti, ulteriori sforzi sono necessari per dare un vero e proprio slancio agli investimenti. È infatti necessario portare gli investimenti a un livello che garantisca non una transizione bensì una vera e propria trasformazione del settore energetico. Questo richiede un nuovo tipo di supporto in termini di superamento delle sfide poste dai quadri normativi, regolatori e amministrativi, nonché di quelle poste dalla capacità locale e di accesso ai finanziamenti: proprio questo è lo scopo dell'iniziativa renewAfrica. "L'industria europea, l'accademia, gli investitori e i think-tank sono i soggetti ideali per offrire la propria esperienza nel settore su ciò che è necessario per realizzare la trasformazione del settore energetico. In questo modo renewAfrica vuole essere un punto di svolta per il futuro dell'energia sostenibile in Africa", spiega Antonio Cammisecra, Presidente di RES4Africa e Ceo di Enel Green Power.L'evento, aperto da Emanuela Del Re, Vice Ministra degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, e da Antonio Cammisecra, Presidente di RES4Africa, include un video-messaggio di Romano Prodi, ex-presidente della Commissione Europea e inviato speciale delle Nazioni Unite per l'Africa. L'evento prevede interventi di rappresentanti di alto livello quali Vera Songwe di Uneca, Antonella Baldino di Cassa Depositi e Prestiti, Anne-Charlotte Bournoville della Commissione europea e Maria Shaw-Barragan della Banca europea degli investimenti. "Il prossimo passo è la definizione di un piano per dare il via all’iniziativa renewAfrica. Non c'è dubbio che un approccio che combini quello del settore e quello multi-stakeholder sia l'elemento principale per il successo, e per Comunicato stampa questo motivo così tanti attori oggi si sono riuniti e impegnati a guidare il futuro energetico sostenibile dell'Africa", aggiunge Antonio Cammisecra. Il lancio dell'iniziativa renewAfrica riunisce gli enti finanziari, industriali e di sviluppo più attivi nel settore delle rinnovabili per unire le forze nell'ambito dell'iniziativa e promuovere attivamente la sua mission e le sue attività. La conferenza si chiude con una dichiarazione di intenti non vincolante firmata da 20 organizzazioni impegnate su diversi fronti nel settore delle rinnovabili, che sottolineano in questo modo il loro interesse per e la loro partecipazione all'iniziativa. "La partnership tra Cdp, in qualità di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo italiana, e renewAfrica risponde a questa sfida. Una sfida globale che traguarda obiettivi comuni di diffusione di infrastrutture energetiche e di sviluppo socioeconomico in Africa Subsahariana. Obiettivi che richiedono un nuovo approccio olistico e multilaterale, di partnership tra settore pubblico e settore privato. Cdp potrà contribuire all’iniziativa RenewAfrica fornendo supporto anche mediante strumenti di blended finance mirati e innovativi per i paesi africani, lavorando assieme agli altri partner, nazionali ed internazionali, che condividono l’ambizione di affrontare con successo la sfida dello sviluppo sostenibile per il mondo che vogliamo al 2030", afferma Antonella Baldino, Direttore Cdp Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. RES4Africa, nella sua funzione di piattaforma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato impegnati nelle rinnovabili in Africa, ospita l'incontro di Roma come una delle sue iniziative strategiche per sviluppare il vasto potenziale del mercato delle rinnovabili in Africa e promuovere nuove opportunità di business nel settore. "RenewAfrica vuole essere un'iniziativa olistica e multi-stakeholder per raggiungere il nostro obiettivo comune: il futuro delle energie rinnovabili in Africa", conclude Roberto Vigotti, Segretario Generale di RES4Africa.