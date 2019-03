12 marzo 2019- 10:32 Dal clima ai rifiuti, tutte le sfide ambientali delle piccole isole

Roma, 12 mar. - (AdnKronos) - Isole che scompaiono, isole contese, piccole isole che garantiscono l'accesso esclusivo a preziose risorse naturali. Se ne parlerà domani all’Università di Milano-Bicocca (Auditorium G. Martinotti, edificio U12) nel convegno “Piccole isole e problemi globali tra testimonianze, geografia umana e diritto internazionale”, a partire dal punto di vista degli esperti di diritto internazionale del mare. I cambiamenti climatici e l’innalzamento del livello mare sono tra le maggiori minacce per questi piccoli territori e, insieme ai problemi della gestione dei rifiuti e del sovrappopolamento, rappresentano delle vere e proprie emergenze. Le sfide ambientali delle piccole isole saranno affrontate grazie alla presenza di esperti in geografia umana. L’incontro sarà l’occasione anche per conoscere curiosità storiche legate a questi territori: dal caso dell’isola misteriosa di Clipperton, nell’Oceano Pacifico, a quello dell'isola Ferdinandea, comparsa nel canale di Sicilia nell’estate del 1831 e scomparsa dopo pochi mesi. I giornalisti e navigatori oceanici Carlo Auriemma ed Elisabetta Eordegh porteranno la loro testimonianza di esplorazione delle terre più remote del pianeta a bordo della loro “Barca pulita”. Interverranno docenti di Milano-Bicocca impegnati nella ricerca sugli Stati insulari e studenti che racconteranno la loro esperienza nel centro di ricerca internazionale per lo studio e l’alta formazione di Milano-Bicocca alle isole Maldive, MaRHE Center.