DALLA FONDAZIONE CARIPLO I BANDI 2018 PER RICERCA BIOMEDICA E SOCIALE

13 febbraio 2018- 17:20

Roma, 13 feb. (AdnKronos Salute) - Un 2018 all'insegna della ricerca per Fondazione Cariplo. Tre bandi sono già online, fa sapere la Fondazione, e uno è di imminente pubblicazione. Eccoli: ci sono il 'Bando Ricerca Biomedica' condotta da giovani ricercatori per sviluppare e potenziare i percorsi di carriera di giovani promettenti ricercatori affidando loro la conduzione di progetti di ricerca; il 'Bando Ricerca Biomedica' sulle malattie legate all'invecchiamento per sostenere progetti di ricerca volti alla comprensione dei meccanismi biologici e patofisiologici alla base della sindrome geriatrica nota come fragilità; il 'Bando Ricerca Sociale' sull'invecchiamento che punta a sostenere progetti di ricerca sociale volti ad analizzare la condizione anziana secondo le logiche di spazio e di tempo; il 'Bando Economia Circolare: ricerca per un futuro sostenibile' che sarà pubblicato il 22 febbraio. Nell'era dell'economia dei consumi e del benessere diffuso si è assistito alla nascita di una nuova emergenza ambientale, economica e sociale, ossia la gestione dei rifiuti. Questa problematica è legata al concetto di modello lineare di produzione che prevede la creazione di un bene, il suo utilizzo e alla fine il suo abbandono. Nell'ambito delle potenzialità offerte dall'economia circolare, il bando dedicato sosterrà progetti di ricerca volti a promuovere innovazioni di prodotto e di processo.Il 2017 si era chiuso con 76 progetti deliberati nel corso dell'ultimo Consiglio di amministrazione per circa 16,7 milioni di euro distribuiti sulle tematiche di ricerca che sono a cuore di Fondazione Cariplo, tra cui la ricerca medica condotta da giovani ricercatori, la ricerca medica sulle malattie legate all'invecchiamento, la ricerca sociale sull'invecchiamento, la ricerca sul dissesto idrogeologico, le biotecnologie industriali, la formazione di medici ricercatori e l'attrattività e la competitività dei ricercatori lombardi su strumenti Erc (European Research Council)."Lanciare la quinta edizione del Bando Ricerca Biomedica condotta da giovani ricercatori -sottolinea Carlo Mango, responsabile Ricerca scientifica Fondazione Cariplo- significa puntare sui giovani di domani investendo sulle loro carriere per contribuire a costruire eccellenti ricercatori che siano anche indipendenti. Ad oggi sono oltre 70 i ricercatori già beneficiari di un contributo su questo bando. Ciò che accomuna i diversi interventi di Fondazione Cariplo è l'attenzione al potenziamento dei centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione dei risultati della ricerca applicata, grazie anche al supporto per la realizzazione di reti e partnership. Fondazione Cariplo ha sostenuto dal 1991, anno della sua nascita, 2.000 progetti nell'ambito della ricerca scientifica per un totale di 500 milioni di euro"."Attraverso i nostri bandi di ricerca -conclude Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo- la Fondazione intercetta le più importanti sfide che oggi si trova ad affrontare il mondo della ricerca. L'obiettivo ultimo restano le persone, sia quelle vincitrici dei nostri bandi, sia quelle che potranno beneficiare e sperimentare i risultati delle ricerche portate avanti nei centri di ricerca lombardi".