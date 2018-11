21 novembre 2018- 16:57 Dalla Sinu programma alimentare per giovani

Napoli, 21 nov. (AdnKronos Salute) - "Al congresso nazionale Sinu presentiamo un progetto collaborativo molto interessante che riguarda l'attività sportiva degli adolescenti tra i 12 e i 14 anni, in cui c'è la possibilità di svolgere un programma di educazione alimentare in ragazzi che sono partecipanti alle attività della Figc sul territorio". Lo ha spiegato Pasquale Strazzullo, presidente della Società italiana di nutrizione umana, oggi a Napoli a margine della presentazione di 'Quando la nutrizione fa goal', iniziativa che sancisce la collaborazione tra Sinu, Federazione italiana giuoco calcio e Ferrero. "Si approfitta dell'inserimento dei ragazzi in una sana pratica sportiva - ha sottolineato Strazzullo - per insegnare loro quali sono gli elementi fondamentali della giusta alimentazione e di un corretto stile di vita. Questo potrà avvenire grazie alla cooperazione tra il mondo dello sport con la Figc, il mondo della scienza con Sinu e il sostegno dell'industria alimentare rappresentata da Ferrero".