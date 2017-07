DAMIANI: APRE A SEOUL E SINGAPORE

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - Due nuove aperture in Asia per Damiani. La maison di gioielleria ha scelto Seoul e Singapore, con boutique all’interno di due importanti shopping center che rappresentano il punto di riferimento per il mercato locale dei beni di lusso. Lo store della città coreana è situato negli eleganti spazi di Shinsegae, mall di Gangnam. Posizionato in un quartiere a sud del fiume Han, questo tempio dello shopping di qualità ospita, accanto a Damiani, i più noti marchi della moda, dell’alta orologeria e della gioielleria. La boutique di Singapore, invece, si trova all’interno del Takashimaya Shopping Centre su Orchard Road.