31 maggio 2019- 19:24 D'Amico: cede nave di proprietà Jv 'Eco Tankers'

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - D’Amico International Shipping, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che Eco Tankers Limited (‘Eco Tankers’), una società in joint venture con Venice Shipping and Logistics e partecipata al 33% da d’Amico Tankers d.a.c. (Irlanda), ha firmato un accordo per la vendita della MT High Sun, una nave ‘MR’ di portata lorda pari a 49,990 tonnellate, costruita nel 2014 da Hyundai MIPO, Sud Korea (Vinashin), per un importo pari a 28,7 milioni di dollari. Questo accordo, si legge nella nota, consente a Eco Tankers di generare cassa per circa 12,8 milion di euroi, al netto delle commissioni e del rimborso del debito esistente. Ad oggi, la flotta di Dis comprende 49,5 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1 product tankers, di cui 23 navi di proprietà, 17,5 a noleggio time-charter e 9 a noleggio a scafo nudo. Dis ha un’ulteriore nave in gestione commerciale), con un’età media pari a 6,1 anni per le navi di proprietà e a scafo nudo. D’Amico Tankers ha inoltre contratti in essere con Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd per la costruzione di 1 nuova nave cisterna LR1 (Long Range), con consegna prevista nel 2019. "Sono soddisfatto di poter annunciare la conclusione di questo contratto di vendita, che migliorerà ulteriormente la liquidità di Dis - commenta Paolo D'Amico, presidente e ad di D'Amico International Shipping-. Infatti, la vendita della High Sun genererà una plusvalenza ed un effetto di cassa estremamente positivo, pari a circa 12,8 milioni di dollari per Eco Tankers, la nostra società in joint venture con Venice Shipping and Logistics. Il prezzo di vendita di questa nave conferma il la ripresa in corso del mercato, con prezzi e noli time charter per navi MR eco in crescita negli ultimi diciotto mesi".