D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING: IN I TRIM. UTILE A 1,8 MLN DOLLARI (2)

4 maggio 2017- 14:08

(AdnKronos) - "Dall’altro lato, la domanda mondiale di prodotti raffinati - prosegue l'ad di Dis - e’ attesa in crescita nei prossimi anni, in misura tale da superare la corrispondente crescita dal lato dell’offerta. In aggiunta a questo, lo spostamento della capacita’ di raffinazione lontano dai principali luoghi di consumo portera’ sicuramente ad un aumento nella domanda di tonnellaggio miglia per i prodotti raffinati". "In tale contesto, sono convinto -afferma Fiori - che la nostra societa’ sia molto ben posizionata per poter beneficiare di questo atteso recupero di mercato. L’aumento di capitale, annunciato recentemente, assieme alla vendita di alcune delle nostre navi piu’ vecchie permettera’ di rafforzare patrimonialmente la nostra Societa’ e di migliorarne la liquidita’, in una fase di completamento del nostro piano di capex pari a 197,3 milioni di dollari". "Dopo il nostro ambizioso piano di investimenti pari a 755 milioni di dollari per l’ordinativo di 22 navi di nuova costruzione, iniziato nel 2012, e atteso concludersi nel 2018, Dis avra’ una flotta molto giovane e per lo piu’ di navi eco, con un ottimo mix tra navi di proprieta’ e navi a noleggio, che credo sara’ perfetto per rispondere ad una domanda in crescita da parte dei nostri principali clienti negli anni a venire", conclude Fiori.