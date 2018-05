3 maggio 2018- 13:19 D'Amico Shipping: in 1° trim. perdita 3,6 mln dollari

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Nel primo trimestre del 2018 d’Amico International Shipping ha registrato una perdita netta pari a 3,6 milioni di dollari, in un mercato ancora relativamente debole. In particolare, Dis ha ottenuto un nolo medio giornaliero di 12.726 dollari nel trimestre sostanzialmente in linea con quello ottenuto nello stesso trimestre dello scorso anno (13.363 dollari ,del 4,8% piu’ basso) ma considerevolmente migliore della media ottenuta nei tre trimestri precedenti ( media pari a 11.677 dollari al giorno). "Come solito, la nostra strategia di lungo termine, di mantenere un elevato livello di copertura con contratti di medio lungo termine, ha mitigato l’effetto negativo del debole mercato spot", commenta l'amministratore delegato di d’Amico International Shipping Marco Fiori. "Come del resto affermo da ormai diversi mesi, le prospettive del mercato delle navi cisterna - sottolinea - rimangono positive in quanto tutti i fondamentali sembrano indicare una ripresa, e ritengo quindi che ormai sia solo una questione di tempo". "La domanda mondiale di prodotti raffinati - prosegue l'ad -e’ stimata in forte aumento nei prossimi anni, sulla scia dell’attesa accelerazione della crescita economia mondiale. In aggiunta, lo spostamento della capacita’ di raffinazione in Medio Oriente e lontano dai principali luoghi di consumo porterà sicuramente ad una crescita del tonnellaggio-miglia per il trasporto di prodotti raffinati".