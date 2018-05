3 maggio 2018- 13:19 D'Amico Shipping: in 1° trim. perdita 3,6 mln dollari (2)

(AdnKronos) - "Nel contempo, l’ammontare delle scorte di prodotti che aveva raggiunto livelli molto elevati, creando pressione sui noli dal 2016, e’ ora tornato in linea con la media degli ultimi 5 anni. Questi elementi positivi, sul fronte della domanda, si associano - aggiunge Fiori - ad una crescita estremamente limitata della flotta mondiale attesa nel prossimo futuro, tra le piu’ basse degli ultimi 15 anni (1,9% nel 2018 e 1,7% nel 2019)". "La prudente strategia commerciale di Dis ha permesso - conclude Fiori - di mitigare gli effetti negativi generati dalla congiuntura sfavorevole degli ultimi due anni. Il nostro piano d’investimenti di lungo termine, assieme al nostro impegno volto a rafforzare patrimonialmente e finanziariamente la Societa’, pone Dis in una posizione favorevole per poter beneficiare dell’attesa ripresa di mercato".