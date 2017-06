DANZA: GIANLUCA SAITTO DISEGNA COSTUMI PER COPPELIA

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Gianluca Saitto ha disegnato i costumi per il balletto classico 'Coppelia' andato in scena al Teatro dell’Opera di Buriazia, nella città di Ulan-Udel, in Russia. Un balletto pantonimico che, fin dalla sua prima rappresentazione, costituì un’audace rottura con l’universo tradizionale del balletto romantico mettendo in scena - con le coreografie di Saint-Léon sulla musica di Léo Delibes, ispirata a un racconto di Hoffmann - la storia d’amore di Franz per una bambola meccanica, Coppelia, e la conseguente commedia degli equivoci.Saitto ha immaginato costumi classici ma caratterizzati dalla sua personale visione altamente sperimentale. Asimmetrie ed elementi grafici vengono reinterpretati, mentre si spazia dal folclore dei costumi tipici Siberiani alle influenze orientali, citate attraverso mix di tessuti scelti direttamente in loco. Il risultato sono costumi che arricchiscono il loro coté classico con una sintesi di influssi e di culture differenti.“Creare abiti per il balletto rappresenta il sogno di ogni stilista e non è molto diverso, a mio avviso, da una sfilata di moda perché entrambi permettono di portare in scena qualcosa che esprime se stessi a livello visivo. Nel caso di questa opera ho voluto unire il carattere autoctono dell’opera – come nella scelta dei tessuti originari del luogo – al mio stile, per dare vita a qualcosa che fosse totalmente nuovo e anche inaspettato” ha dichiarato Saitto. Non è la prima volta che lo stilista si cimenta con una produzione artistica di questo livello: in passato ha già disegnato i costumi per il balletto 'Coppelia' all’Opera House del Cairo dove ha cercato di mantenere nella realizzazione dei bozzetti una base di classicismo con la sua personale visione stilistica, con i suoi tagli, le sue proporzioni e i dettagli.