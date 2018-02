DAVID DI DONATELLO: ECCO I FILM CANDIDATI

14 febbraio 2018- 13:04

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - 'A Ciambra' di Jonas Carpignano, 'Ammore e malavita' dei Manetti Bros, 'Gatta Cenerentola' di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario sansone, 'La tenerezza' di Gianni Amelio e 'Nico 1988' di Susanna Nicchiarelli sono le cinque pellicole in lizza per il Miglior film ai David di Donatello 2018. Lo hanno annunciato nella conferenza stampa di presentazione dei premi, che si è svolta nella sede Rai di Viale Mazzini alla presenza di Piera Detassis, presidente e direttore artistico della Fondazione David di Donatello, del suo presidente onorario Giuliano Montaldo, del direttore di Rai1 Angelo Teodoli e di Carlo Conti che condurrà la cerimonia di consegna mercoledì 21 marzo, in prima serata su Rai1, dove il premio torna dopo due anni.