DAVOS: GENTILONI, CON PROTEZIONISMO PROBLEMI ECONOMICI PER TUTTI

24 gennaio 2018- 13:23

Davos, 24 gen. (AdnKronos) - "Una parte dei numeri positivi dell'economia globale che qui stiamo registrando deriva esattamente dai principi del libero commercio, del libero scambio, dai trattati internazionali, dalle forme di unione di mercato, prima fra tutte quella che abbiamo noi in Europa. Quindi è legittimo che ciascuno pensi a proteggere alcuni settori dei propri mercati, ma queste scelte per tutelare settori dei propri mercati non possono mai tradursi in protezionismo e in messa in discussione di quello che ha generato questo benessere, altrimenti finiamo davvero per tagliare da soli il ramo sul quale l'economia globale si basa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, rispondendo a Davos alle domande dei giornalisti."Dobbiamo fare molta attenzione -ha aggiunto- che non ci sia una rincorsa di posizioni protezionistiche e contrarie al libero commercio. Apparentemente sembrano posizioni che tutelano i singoli Paesi, alla lunga creerebbero degli enormi problemi economici per tutti". "La difesa di alcuni settori di mercato è doverosa in un mondo competitivo e certamente anche noi in Italia lo facciamo. E' molto diverso però difendere alcuni settori che possono essere minacciati da una competizione sleale da parte di alcuni attori internazionali dal rimettere in discussione i principi fondamentali: la crescita che stiamo attraversando -ha ribadito il premier- si basa sull'economia dello scambio, sui trattati internazionali, sul libero mercato, sul libero commercio, se mettiamo in discussione questo facciamo soltanto del male alla nostra economia, magari anche animati dall'intenzione di proteggerla".