18 ottobre 2019- 13:36 Dazi: Bellanova, 'insana idea Trump, prezzo grava su agricoltori e produttori'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - ”Su questo argomento dei dazi noi stiamo combattendo dal primo momento in cui Trump ha avuto questa insana idea. Gli agricoltori, i produttori italiani rischiano di pagare un prezzo per responsabilità che non hanno”. Così Teresa Bellanova, parlamentare di Italia Viva e ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, ad Agorà Rai Tre.