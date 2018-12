2 dicembre 2018- 10:57 Dazi: Coldiretti, intesa Usa e Cina spinta da crisi soia (2)

(AdnKronos) - L’Ue, per esempio, riferisce la Coldiretti, "ha aumentato del 133% le importazioni di soia statunitense da luglio a settembre 2018 arrivando a 1,47 milioni di tonnellate di soia dopo la tregua sancita dall’incontro tra il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e Trump". Ora l’intesa raggiunta, aggiunge, "è destinata a modificare di nuovo in futuro la domanda mondiale di soia sul quale c’è molta incertezza come dimostra la grande volatilità del Chicago Board of Trade il punto di riferimento per il mercato dei prodotti agricoli con molta attesa per le reazioni alla riapertura". Una reazioni che riguarda direttamente l’Italia che, conclude la Coldiretti, "è il primo produttore europeo di soia con circa il 50% della soia coltivata ma che e comunque deficitaria e deve importare dall’estero".