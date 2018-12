2 dicembre 2018- 12:22 Dazi: Confagri, intesa Usa-Cina importante per agricoltura italiana (2)

(AdnKronos) - L’intesa raggiunta tra Stati Uniti e Cina, rileva il presidente di Confagricoltura, "potrebbe anche avere effetti immediati sulle quotazioni di alcuni prodotti agricoli. In particolare, la Cina si è impegnata a far ripartire in tempi brevi gli acquisti di soia dagli Stati Uniti". A seguito delle misure di ritorsione decise dal governo di Pechino, le esportazioni Usa verso il mercato cinese sono crollate del 97%. E gli Stati Uniti sono diventati in pochi mesi il primo fornitore di soia dell’Unione europea.Per effetto della sostanziale chiusura del mercato cinese, con circa 3,7 milioni di tonnellate, le esportazioni di soia americana destinate al mercato dell’Ue, secondo i dati della Commissione Ue, sono raddoppiate rispetto al periodo luglio-novembre 2017. "Di fronte a questi scenari - conclude il presidente della Confagricoltura - ribadiamo la necessità di varare un piano pluriennale per rilanciare la produzione nazionale di cereali e proteine vegetali; riducendo così l’esposizione del nostro sistema agroalimentare alla volatilità dei prezzi sui mercati internazionali".