6 novembre 2018- 14:12 Dazi: Confagri, proposta Commissione Ue su riso grande risultato

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Un risultato importante, frutto di un grande lavoro, che ha coinvolto risicoltori, cooperative, trasformatori e istituzioni e che ci auguriamo prosegua anche in futuro". Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta in una nota le conclusioni dell’inchiesta della Commissione europea sulle importazioni dai Pma (Cambogia e Myanmar) in base alle quali proporrà al voto dei 28 Paesi l’applicazione della clausola di salvaguardia a tutela della filiera risicola europea. La Commissione Ue ha dovuto prendere atto dell'esistenza di un danno reale provocato al riso europeo dalle importazioni a dazio zero da Cambogia e Myanmar ed è disponibile dunque a revocare dal 2019, per tre anni, le esenzioni dai dazi per questi Paesi, proponendo di applicare una tariffa doganale pari a 175 euro/tonnellate per il primo anno ed in misura ridotta per il secondo e terzo anno. Confagricoltura, che ha avuto un ruolo fondamentale nella battaglia sindacale, sostenendola in ogni fase, in collaborazione con l’Ente Risi - a partire dai due Forum europeo dei risicoltori di Milano e Bruxelles e nei rapporti con le Amministrazioni coinvolte - richiama l’attenzione sul livello effettivo delle tariffe doganali che si intenderà ripristinare. "Ci sono infatti tutte le condizioni - sostiene l’Organizzazione degli imprenditori agricoli - perché le tariffe doganali rimangano inalterate per i prossimi tre anni".