6 novembre 2018- 14:12 Dazi: Confagri, proposta Commissione Ue su riso grande risultato (2)

(AdnKronos) - Confagricoltura ricorda che l’Italia è il principale Paese produttore di riso dell’Unione Europea e da alcuni anni sta subendo le conseguenze di un massiccio aumento delle importazioni, in particolare quelle provenienti dall’area asiatica con specifico riferimento a Myanmar e Cambogia. Tale situazione è determinata in gran parte dalle concessioni unilaterali della Ue ai Paesi Meno Avanzati (Pma) effettuate in base alle norme EBA, poiché in questo caso, di fatto, si concretizzano con l’esenzione totale dei dazi doganali nell’export verso l’Europa.Nei mesi scorsi risultava che circa il 70% del riso importato nella UE non paga tariffe doganali e l’aumento delle esportazioni verso la UE in pochi anni ha portato il Myanmar ad occupare la seconda posizione in termini di quantità come fornitore di riso dell’Europa dopo l’India, superando, quindi, la Cambogia che occupa il quarto posto dopo la Tailandia. La Birmania, inoltre, è il quinto fornitore di riso europeo per valore, preceduta da India, Tailandia, Cambogia e Pakistan e risulta, peraltro, avere un notevole ulteriore potenziale di esportazione."Naturalmente - conclude Confagricoltura - questo aumento di offerta ha condizionato in termini negativi anche i prezzi del riso nel mercato italiano".