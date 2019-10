4 ottobre 2019- 14:29 Dazi: Confagricoltura Veneto, preoccupazione per settore lattiero - caseario (2)

(AdnKronos) - "Il timore per le nostre produzioni si somma all’incognita che riguarda l’uscita della Gran Bretagna dalla Comunità europea e fa riaffiorare il ricordo delle perdite subite dal settore zootecnico per effetto del lungo embargo russo. Infine, la scelta americana è particolarmente fastidiosa in quanto sono raddoppiate le importazioni di soia dagli Usa ed è aumentato l’import di carni bovine senza ormoni concesso dall’Unione europea", spiega.In Veneto la valorizzazione del latte avviene soprattutto con la trasformazione in formaggi a Dop e tradizionali. La produzione di Grana Padano dei caseifici veneti è prevista in calo di circa il 3,5% e non dovrebbe superare le 540.000 forme, mentre quella complessiva della Dop è prevista stazionaria a circa 5 milioni di forme. Il mercato al consumo interno risulta ancora stagnante, se non in calo. Infatti, la spesa delle famiglie per prodotti lattiero-caseari si riduce di quasi l’1%: formaggi freschi e duri, yogurt e latte perdono tra l’1,5% e il 2,5% su base annua, mentre a sostenere il settore rimangono le esportazioni di formaggi semiduri (+7,5%).