4 ottobre 2019- 15:56 Dazi: Consorzio Tutela Asiago, produzione casearia di latte vaccino a rischio (2)

(AdnKronos) - “Le nostre aziende hanno negli anni investito molto in questo mercato, creato lavoro per sé e per gli operatori economici americani, portando la nostra migliore tradizione casearia italiana. Oggi, l’aumento dei dazi potrebbe far incrementare il costo dell’Asiago Dop, con un danno per i consumatori che dovrebbero pagare dai 3 ai 4 dollari in più al chilogrammo. - continua il Presidente Fiorenzo Rigoni - Un colpo durissimo al quale non vogliamo e non possiamo piegarci. Sappiamo che anche negli Usa molti importatori, ma anche distributori e mondo della ristorazione sono preoccupati; questa scelta potrebbe mettere a rischio migliaia di posti di lavoro, bloccare gli investimenti e l’intera catena distributiva.”. Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago auspica che, "nelle prossime settimane, l’apertura al dialogo manifestata in queste ore dagli Usa, possa portare ad una profonda revisione dell’elenco dei prodotti italiani e, allo stesso tempo, ad una corale azione da parte delle istituzioni per preservare il valore delle produzioni d’origine protetta europee".