16 ottobre 2019- 11:09 Dazi: Conte, 'Ue eviti spirale guerra commerciale'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Il governo segue il tema con la massima attenzione, con l’obiettivo di evitare ci possa essere un impatto negativo sul Made in Italy. Al riguardo, intendo favorire in tutti i modi un approccio costruttivo, nel quadro di un negoziato bilaterale con Washington. La linea dell’Europa deve non solo tenere conto delle nostre sensibilità nazionali, ma riconoscere e perseguire la necessità di evitare una spirale di guerra commerciale che sarebbe deleteria per tutti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la sua informativa al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo di Bruxelles.