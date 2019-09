29 settembre 2019- 16:49 Dazi: D'Incà, 'sostegno a Conte e Bellanova, attenzione governo è massima'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "L’attenzione del Governo nei confronti del tema dei dazi è massima e vigileremo a tutti i livelli per tutelare il nostro export agroalimentare che rappresenta una delle massime voci della nostra bilancia economica". Lo dichiara in una nota il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. "Sostengo con forza il presidente Conte, che in queste ore sta cercando di aumentare il dialogo con l’amministrazione Usa e raccolgo l’invito della ministra Bellanova affinché tutto il Governo lavori per non mettere in pericolo le nostre produzioni e migliaia di posti di lavoro".Secondo D'Incà "è assolutamente impensabile che consorzi come quello del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, paghino dazi pesantissimi e ingiustificati. Lavoreremo per tutelare le nostre eccellenze e per difendere allevatori e agricoltori”.