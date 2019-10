3 ottobre 2019- 13:04 Dazi: Fornaro, 'frutto di sovranismo difeso da Salvini e Meloni'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "I dazi sono una sciagura per i nostri produttori ed un danno enorme per la nostra economia, da sempre fortemente orientata all’export. Occorre che l'Europa intervenga con forza a difesa dei produttori del nostro Paese e della Ue". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera."Fa specie -aggiunge- che oggi i primi a strillare contro i dazi americani sull’agricoltura siano proprio quelli che si definiscono sovranisti e che avevano esultato alla vittoria Trump. Salvini e Meloni per anni ci hanno detto che bisognava alzare muri, difendere gli interessi della nazione, se necessario anche con il protezionismo economico e ora che lo fanno gli Usa contro di noi strillano in difesa del made in Italy. Ma i dazi sono proprio figli di quel protezionismo sovranista da loro tanto sbandierato".