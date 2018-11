6 novembre 2018- 11:30 Dazi: Mise, Commissione Ue accoglie istanza per tutela risicoltori

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - La Commissione Ue propone dazi sul riso proveniente dalla Cambogia e da Myanmar. Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico rilevando che Bruxelles accoglie così l'istanza del ministero per tutelare risicoltori e industrie italiane ed europee.La Commissione europea, rileva il Mise, ha reso note le conclusioni dell’inchiesta sulle importazioni di riso 'indica' da Cambogia e Myanmar, avviata lo scorso 16 febbraio a seguito di una istanza presentata dal ministero dello Sviluppo Economico e sostenuta anche dal ministero delle Politiche Agricole. Le conclusioni, si legge nella nota, "propongono l’applicazione di una clausola di salvaguardia a tutela dei risicoltori e delle industrie italiane ed europee, che prevede la reintroduzione di dazi sulle importazioni dalla Cambogia e Myanmar per un periodo di tre anni. Attualmente le importazioni sono a dazio zero trattandosi di due Paesi meno avanzati. La Commissione propone di applicare sulle importazioni di riso 'indica' il dazio della normale tariffa doganale, pari a 175 euro/ton, per il primo anno e in misura ridotta per il secondo (150 euro/ton) e terzo anno (125 euro/ton)".La Commissione europea porterà la sua proposta al parere degli Stati membri nell’ambito del Comitato del Sistema delle Preferenze Generalizzate, che è stato convocato a Bruxelles il prossimo dicembre. Se la proposta otterrà una maggioranza favorevole, la clausola di salvaguardia potrebbe diventare operativa già nei primi mesi del 2019.