2 maggio 2018- 19:32 Dazi: Renzi, battaglia cruciale

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "I media italiani stanno parlando poco di una questione strategica per il nostro futuro: la battaglia della presidenza Trump sui dazi. Rischiamo molto, su questo tema. E credo che sarebbe utile parlarne di più e meglio". Lo scrive Matteo Renzi nella enews citando un tweet di Carlo Calenda "che riassume bene la posizione del Governo. In questi anni abbiamo lavorato moltissimo sull’export, ottenendo risultati formidabili. Giudico pericolosa la mancanza di attenzione da parte dell’opinione pubblica europea, e soprattutto italiana, su un tema che è cruciale per il mantenimento dei nostri posti di lavoro".