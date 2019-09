24 settembre 2019- 17:29 Dazi: Salini (Fi), 'Ue protegga produttori acciaio e alluminio'

Bruxelles, 24 set. (Adnkronos) - L'Unione Europea "deve adottare misure urgenti per proteggere i produttori di acciaio e alluminio da una crisi commerciale". Lo ha detto Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia (Ppe), intervenuto oggi durante la prima seduta della commissione Commercio Internazionale (Inta) cui hanno partecipato i rappresentanti di Eurofer e European Aluminium, associazione europea dei produttori dell’alluminio, in vista dell’incontro di lunedì prossimo con il commissario europeo designato al Commercio Phil Hogan.Per Salini "l'Europa è tra due fuochi: da un lato i dazi imposti da Trump a difesa del mercato Usa spingono le esportazioni verso i Paesi dell’Unione Europea; dall’altro la Cina, bando alle regole, accelera le esportazioni in Europa erodendo la nostra produzione con prezzi più bassi del 30% rispetto ai mercati internazionali". "Secondo i dati Ocse – prosegue Salini – nel quinquennio 2013-2017 cinque aziende cinesi si sono accaparrate l’85% dei sussidi internazionali dati alle società globali di alluminio, su un totale di 70 miliardi di dollari. A questo si aggiunge il sostegno statale cinese che ha portato a ulteriori distorsioni significative nei flussi commerciali internazionali".