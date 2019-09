24 settembre 2019- 17:29 Dazi: Salini (Fi), 'Ue protegga produttori acciaio e alluminio' (2)

(Adnkronos) - "L’Europa sino ad oggi - prosegue Salini - è stata un attore debole che ha intrapreso politiche timide e non adeguate rispetto alle politiche aggressive adottate dai competitors nel contesto internazionale". "Per questo - continua - sono urgenti politiche antidumping e dazi sui prodotti siderurgici a sostegno della nostra economia europea". "Il nostro impegno con cui ripartiamo oggi nella prima riunione in Commissione parlamentare è quello di accelerare le decisioni del Commissario europeo per l’adozione di politiche a sostegno dei nostri produttori europei dell’alluminio", conclude Salini.