3 ottobre 2019- 09:45 Dazi: Salvini, 'se sbagliano Parigi e Berlino non paghino Roma e Milano'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Ricordiamo che i dazi arrivano come reazione a presunti aiuti europei che sostanzialmente hanno coinvolto Francia e Germania. Quindi noi come Italia rischieremmo di pagare per l'ennesima volta per eventuali errori altrui. Se in Europa qualcuno ha sbagliato paghi, non è che sbagliano a Parigi, sbagliano a Berlino e poi il conto arriva a Roma o arriva a Milano". Lo ha affermato Matteo Salvini ospite di 'Agorà' su Raitre. "E poi -ha aggiunto il leader della Lega- Conte ha questi rapporti intimi con Trump, spero che li possa usare al di là dei twitter e dei sorrisi".