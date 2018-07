10 luglio 2018- 12:12 Dazi: Tria, misure protezionistiche preoccupano, non si arrivi a guerra commerciale

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "L'imposizione di dazi da parte degli Usa e ulteriori misure protezionistiche dagli Stati Uniti e dalla Cina preoccupano le imprese e possano portare ad revisione al ribasso della crescita degli investimenti. Preoccupa in particolare il possibile ampliamento di misure protezionistiche da parte degli Usa sul settore dell'auto europeo che è un settore importante per l'Italia". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo all'Assemblea dell'Abi, sottolineando la necessità che "non si arrivi ad una guerra commerciale globale".