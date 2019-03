11 marzo 2019- 17:20 Dc: 100 anni fa nasceva Donat Cattin, giovedì ricordo al Senato con Mattarella (2)

(AdnKronos) - Al convegno di giovedì prossimo sono previsti gli interventi di dello storico Francesco Malgeri, del ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli, della segretaria della Cisl, Annamaria Furlan e di Pier Ferdinando Casini. Nato a Finale Ligure il 26 giugno del 1919, dopo la seconda Guerra Mondiale Donat Cattin si distinse per l'attività sindacale e fu tra i fondatori della Cisl. Passato poi all'impegno politico, entrò in Parlamento per la prima volta nel 1958, deputato in 5 legislature e senatore in 3. Sottosegretario alle Partecipazioni statali in 3 governi, fu ministro in 14 esecutivi, di cui 5 volte al Lavoro e previdenza sociale (l'ultima nel sesto governo Andreotti); 4 all’Industria, commercio e artigianato; 4 alla Sanità; una volta senza portafoglio con delega per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno. Leader della corrente 'Forze nuove', nella Dc dialogò soprattutto, sia pure a fasi alterne, con l’altra componente della sinistra democristiana, la 'Base', rispetto alla quale Donat Cattin rivendicò in più occasioni le diversità di formazione politica e di legami sociali.