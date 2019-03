14 marzo 2019- 18:30 Dc: Bonisoli, 'lezione Donat-Cattin utile per passaggio epocale che viviamo'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Di Carlo Donat-Cattin "dobbiamo recuperare la sua capacità di accompagnare in quegli anni il fondamentale passaggio ad un'economia industriale. Oggi quello che ci serve è gestire allo stesso modo e con le stesse sensibilità questo nuovo passaggio epocale, da una società ad economia industriale ad una società post industriale, di cui ancora non conosciamo bene ancora gli sviluppi e a cui non sappiamo neanche dare un nome". Lo ha affermato il ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli, intervenendo a palazzo Madama al convegno 'Carlo Donat-Cattin uomo di governo e leader Dc', organizzato dall'omonima Fondazione nel centenario della nascita, presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Dialogo e confronto, anche duro, sono qualità che anche oggi, in una società come la nostra, sempre più liquida, sempre a maggior velocità, rivestono un ruolo fondamentale nelle dinamiche politiche e sono più che mai indispensabili -ha sottolineato il ministro- per mantenere un contatto stabile, concreto e attento con le necessità dei territori e delle persone". A questo proposito Bonisoli ha ricordato le fasi che portarono all'elaborazione dello Statuto dei lavoratori, "uno strumento che permise di riportare equità in una società che dopo il boom economico degli anni Sessanta aveva portato a galla una mancanza di regole e di diritti per i lavoratori, in quanto si stava passando da una società prettamente agricola ad una tipicamente industriale che aveva bisogno di nuove regole".