14 marzo 2019- 16:56 Dc: Casellati, 'Donat-Cattin uomo di pensiero e azione come grandi italiani' (2)

(AdnKronos) - "Se l'umanesimo cristiano di Jacques Maritain rappresenterà la base valoriale più vicina o avvicinabile alle riflessioni che sin dagli anni Quaranta Donat-Cattin presentò all'attenzione dell'opinione pubblica per mezzo della sua instancabile pubblicistica, la sua formazione sindacale, iniziata a conflitto ancora in corso negli anni dell'Olivetti, lo porterà -ha ricordato ancora Casellati- ad essere un riferimento indiscusso per l'intero movimento cattolico italiano". "La sua visione prospettica e la capacità di analizzare i fatti anche e soprattutto in relazione ai generali mutamenti in atto nel Paese e nel contesto internazionale, ne caratterizzeranno non solo l'attività, ma la capacità di intessere relazioni umane. Sarà così con Giulio Pastore, sarà così con Aldo Moro". "Il lungo percorso istituzionale di Carlo Donat-Cattin dimostra che solo attraverso i grandi slanci ideali, i pensieri difficili e di lungo respiro, articolati e ispirati all'etica della responsabilità, possono configurarsi come base per costruire solidi rapporti personali. Rapporti -ha concluso il presidente del Senato- in grado di superare differenziazioni politiche, contingenze storiche o convenienze di parte. Mai ciecamente ubbidiente, costantemente ascoltato, unanimemente stimato, anche dagli avversari interni ed esterni".