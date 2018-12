16 dicembre 2018- 13:00 Dc: federazione per riunire diaspora, test prossime elezioni in Abruzzo (2)

(AdnKronos) - Un tentativo che ha visto e vede impegnati i soci storici della Dc del '93, quella di Angelo Sandri, 'Libertas', 'Nuovo millennio' e 'Alleanza cristiana'. Tutti accomunati dal "solenne impegno di superare le storiche divisioni e dar vita a un solo partito unitario nuovamente chiamato 'Democrazia cristiana'". Suoi interlocutori naturali, oltre alla già ricordata Udc di Cesa, il Cdu di Mario Tassone e la Dc che nel frattempo ha eletto segretario Renato Grassi e che ha come presidente Gianni Fontana, ministro dell'Agricoltura all'inizio degli anni Novanta, che tuttavia ora sarebbe più attratto dal nuovo partito cattolico a cui starebbero lavorando le gerarchie ecclesiastiche.Primo, e si auspica non ultimo, banco di prova per la federazione e i suoi alleati saranno appunto le prossime elezioni in Abruzzo: "sarà un test nazionale -dice all'Adnkronos Gianfranco Rotondi- perchè si tratta della regione di Remo Gaspari, l'unico a votare contro lo scioglimento della Dc. Capiremo se la Democrazia cristiana potrà avere un futuro o se invece rappresenta soltanto un glorioso passato".