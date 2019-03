14 marzo 2019- 19:12 Dc: Furlan, 'Donat-Cattin non ha mai smesso di essere un sindacalista'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Carlo Donat Cattin "è stato parte della storia della Cisl ben più di quello che si potrebbe dedurre da una sempre più marcata militanza politica sin dalla metà degli anni Cinquanta. La ricerca della coesione, della giustizia, rappresenterà una costante durante tutto l'itienario prima di sindacalista, poi di uomo della politica e delle Istituzioni". Lo ha affermato la segretaria della Cisl, Anna Maria Furlan, intervenendo a palazzo Madama al convegno 'Carlo Donat-Cattin uomo di governo e leader Dc', organizzato dall'omonima Fondazione nel centenario della nascita, presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Certa di non mancare di rispetto all'uomo politico, mi sento di affermare -ha aggiunto- che Carlo non ha mai smesso di essere un sindacalista in senso non formale del termine, perchè l'essere sindacalista, prima ancora che un modo di fare, è un modo di essere che lo ha sempre accompagnato. E d'altra parte, non si può smettere di essere ciò che si è, si può solo cambiare solo ciò che si fa".