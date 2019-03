14 marzo 2019- 19:14 Dc: Gros Pietro, 'Donat-Cattin ministro con visione programmatica'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Carlo Donat-Cattin fu "un grande ministro anche e soprattuto nella visione programmatica che ha saputo inserire nell'azione di governo". Lo ha ricordato il presidente di Intesa-San Paolo, Gian Maria Gros Pietro, intervenendo a palazzo Madama al convegno 'Carlo Donat-Cattin uomo di governo e leader Dc', organizzato dall'omonima Fondazione nel centenario della nascita, presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gros Pietro ha ricordato la collaborazione che da giovane economista prestò al ministero dell'Industria guidato per l'appunto da Donat-Cattin, soffermandosi, tra l'altro, sulla proposta, che poi si rivelò vincente, di evitare politiche di accorpamento per le piccole imprese del settore della meccanica strumentale, puntando invece su una programmazione che privilegiasse gli investimenti in ricerca ed innovazione.