1 giugno 2019- 12:38 Dc: Rotondi, 'mie dimissioni un atto di rilancio'

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Le mie dimissioni dalla guida della Dc sono un rilancio, non un disimpegno. Non mi rassegno a vedere i miei ideali minoritari e addirittura irrisi da politici improvvisati e gazzettieri ignoranti e truculenti. Non mi rassegno a vedere Forza Italia, cioè il Ppe, al nove per cento. Non mi rassegno a vedere Berlusconi costretto a contrattare con quelli che ha creato. Servono atti di generosità, e io nel mio piccolo l’ho fatto. Sono dimissioni a metà tra il vaffa e l’esercizio spirituale". Lo afferma Gianfranco Rotondi, ex presidente della Federazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.