DDL CONCORRENZA: CALENDA, SODDISFAZIONE PER OK, NORMA STRATEGICA

3 maggio 2017- 19:35

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione oggi, in Senato, del ddl Concorrenza presentato dal governo Renzi nel febbraio 2015. Il ddl è una norma strategica frutto di un lungo lavoro che ha visto particolarmente impegnati i Relatori, che ringrazio, e che ha coinvolto le Commissioni ed i Gruppi Parlamentari di maggioranza". Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda dopo il via libera al ddl Concorrenza.Si tratta, aggiunge, "di un provvedimento articolato e complesso che interviene in numerose materie: energia, assicurazioni, telecomunicazioni, servizi postali, servizi bancari, professioni, farmacie, turismo e traporto pubblico e che rappresenta un importante strumento per promuovere la crescita economica, gli investimenti e l’occupazione e per fornire ai consumatori forme di tutela più efficaci e moderne. Confido che si possa giungere in tempi rapidi all’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati", conclude Calenda.