DDL CONCORRENZA: CICCHITTO, DA RENZI CYBERBULLISMO

23 giugno 2017- 17:22

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Quello di Renzi rischia di diventare un caso di bullismo. Per dimostrare che è il più duro di tutti ha imposto quattro modifiche alla legge sulla concorrenza. Ovviamente il presidente Orfini ha fornito la motivazione teorica di tutto: appunto, pensiero e azione". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, di Alternativa popolare, presidente della commissione Esteri della Camera. "Se la magistratura gestisse con pignoleria l’obbligatorietà dell’azione penale -aggiunge- Renzi rischierebbe di essere perseguito per cyberbullismo e anche per stalking, visti i suoi ripetuti interventi mattutini".