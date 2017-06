DDL CONCORRENZA: FEDERCONSUMATORI, BENE MANCATA ABOLIZIONE SALVAGUARDIA ENERGIA

22 giugno 2017- 15:51

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Esprimiamo grande soddisfazione in relazione all’approvazione dei 4 emendamenti proposti su assicurazioni, energia, telemarketing e società di odontoiatri". Ad affermarlo in una nota è Federconsumatori.In particolare, rileva l'associazione dei consumatori, "accogliamo con favore la reintroduzione del requisito del consenso preventivo in relazione all’attività di telemarketing, ma soprattutto la mancata abrogazione del servizio di salvaguardia, vale a dire il mercato protetto. In questo modo milioni di utenze non saranno costrette a gettarsi in pasto ad un mercato libero già esistente, ma ancora indegno di definirsi tale, costellato da abusi e pratiche commerciali scorrette"."Invitiamo il Governo a recepire le importanti modifiche avvenute oggi in Commissione Finanze e Attività Produttive e, quando il Decreto approderà in Aula lunedì 26 giugno, sarà fondamentale procedere ad un dibattito democratico e partecipato, senza ricorrere allo strumento del voto di fiducia", conclude.