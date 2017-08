DDL CONCORRENZA: IN CORSO DICHIARAZIONI DI VOTO AL SENATO SU FIDUCIA

2 agosto 2017- 10:04

Roma, 2 ago. (AdnKronos) - Sono in corso al Senato le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul ddl concorrenza, giunto alla quarta lettura. In caso di sì, come molto probabile, il provvedimento sarà definitivamente approvato.