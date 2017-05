DDL CONCORRENZA: ZANDA, IMPORTANTE PER RINNOVARE E RAFFORZARE ECONOMIA

3 maggio 2017- 16:39

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "È importante mettere in evidenza le tantissime nuove regole, le aperture al mercato, le occasioni che la nuova normativa offrirà agli operatori del nostro paese ed anche, non ultimo, lo straordinario passo avanti che l'Italia si appresta a fare verso una sempre maggiore integrazione con le economie dei nostri partner europei". Ad affermarlo in una nota è il presidente dei senatori del Pd, Luigi Zanda."La vastità delle normative che andiamo ad approvare, la molteplicità dei settori interessati, l'incisività delle misure -sottolinea l'esponente del Pd-, stanno lì a dimostrare la dimensione e la pervasività degli ostacoli alla libera concorrenza che siamo andati accumulando nel tempo e hanno frenato la nostra crescita. Ostacoli che hanno limitato lo sviluppo di un sistema economico caratterizzato in molti ambiti da un 'aggravio di costi' del tutto ingiustificato, frutto di un contesto regolatorio insieme troppo rigido e troppo lasco, che ha reso l'Italia un ambiente in molti casi non accogliente per gli investitori internazionali".