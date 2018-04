16 aprile 2018- 18:26 DE GASPERI: MERCOLEDì CONVEGNO CON GENTILONI, PRODI, CASELLATI E ALFANO (2)

(AdnKronos) - "Dell’argomento 'Il futuro delle idee di De Gasperi: Europa, Nato e rapporto transatlantico', coordinati dal direttore de La Stampa Maurizio Molinari, parleranno Maurizio Massari, rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione Europea, Armando Varricchio, ambasciatore italiano presso gli Stati Uniti d’America, Levis M. Eisenberg, ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, e Susanne Marianne Wasum-Rainer, ambasciatrice della Germania Federale in Italia". "Il presidente della fondazione De Gasperi, Angelino Alfano, introdurrà, infine, gli interventi conclusivi di Paolo Gentiloni, presidente del consiglio dei Ministri, Romano Prodi, presidente della fondazione per la Collaborazione tra i Popoli, sul tema 'La politica italiana tra Europa e Mediterraneo', e del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati".