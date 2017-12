DE LUCA, IN CAMPANIA OTTENUTI RISULTATI STRAORDINARI CHE DANNO FIDUCIA NEL FUTURO

29 dicembre 2017- 15:10

Napoli, 29 dic. - (Adnkronos) - "Abbiamo alle spalle un anno di lavoro molto impegnativo ma anche di risultati francamente straordinari che ci danno fiducia per il futuro. La Regione Campania è la regione d'Italia che è cresciuta più di tutte: il 3.2% del PIL e la crescita dell'occupazione". E' quanto affermato dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa sul bilancio delle attività della Regione Campania relative al 2017 (consultabile qui)."Abbiamo obiettivi anche simbolicamente significativi per il 2018: avremo 4mila nuove assunzioni nel comparto della sanità, abbiamo finalmente avuto l'approvazione del Piano Ospedaliero, eliminiamo il ticket sanitario regionale (dando una mano a tante famiglie al di sotto dei 26mila euro di reddito), la riduzione delle liste di attesa, il miglioramento sostanziale dei LEA", continua il Presidente De Luca, al quale si aggiungono anche "il decollo dei Fondi Europei e l'acquisto di 200 autobus. Nel corso dei prossimi due anni e mezzo avremo acquistato 600 autobus nuovi per il trasporto pubblico locale".In conclusione, "stiamo facendo uno sforzo enorme per risanare i conti e i risultati si vedono. L'obiettivo è mettere in movimento la Regione, per creare economia e per arrivare a quello che per noi è l'obiettivo fondamentale, ovvero creare lavoro per i giovani."