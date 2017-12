DE LUCA: ORGOGLIOSI PRESEPE CAMPANO IN PIAZZA SAN PIETRO

7 dicembre 2017- 19:22

?Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Questo presepe ha in se' i valori profondi della famiglia, della misericordia, dell'accoglienza, dell'umanità e siamo orgogliosi di poterlo offrire". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca, oggi in piazza San Pietro per l'inaugurazione del presepe e dell'albero di Natale. Quest'anno infatti il presepe proviene dall'Abbazia territoriale di Montevergine, in Campania."Noi abbiamo una grande tradizione nell'arte presepiale, questo presepe va osservato con grande attenzione: il tema e' la misericordia - ha spiegato- E' un'opera straordinaria, di un artigiano straordinario". "E' un'occasione per valorizzare il nostro artigianato e l'arte presepiale di Napoli famosa nel mondo ed e' un modo per promuovere i luoghi della spiritualita' della regione Campania", ha aggiunto De Luca. "Abbiamo lanciato nei mesi scorsi 'I percorsi dell'anima' - ha concluso il presidente - cioe' un invito ai tanti pellegrini a venire in Campania a visitare i luoghi della nostra religiosita', della nostra storia e cultura".?"E' stata per noi una giornata indimenticabile, abbiamo partecipato stamattina all'udienza di Papa Francesco". Quest'anno infatti il presepe proviene dall'Abbazia territoriale di Montevergine, in Campania. "Rivolgo un saluto cordiale e affettuoso a questo grande Papa, guida morale e spirituale del mondo intero, credenti e non, e testimone dei valori della solidarieta', della non violenza, del dialogo tra i popoli in un mondo tormentato da guerre, fatti di sangue e terrorismo", ha concluso De Luca.