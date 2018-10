11 ottobre 2018- 11:56 Def: Albanese (Confindustria), preoccupatissimi per rialzo spread

Palermo, 11 ott. (AdnKronos) - "Siamo preoccupatissimi per il rialzo dello spread di questi giorni". Così, il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese. "Secondo me questo governo legge alcuni indici di misurazione, come lo spread, come cose astratte e, invece, sono cose molto più che concrete. Il rialzo dello spread comporterà mutui più alti per le famiglie e una riduzione dei consumi, oltre che denaro più caro per le imprese", conclude Albanese.