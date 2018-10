13 ottobre 2018- 13:52 Def: Bellanova (Pd), intollerabile assenza strategia per Sud (2)

(AdnKronos) - "Perché solo se dovunque nel paese, e soprattutto nel Mezzogiorno, si afferma e si radica la buona economia, possiamo immaginare nuova e buona occupazione. Di tutto questo, dell’impianto necessario al Mezzogiorno, non c’è traccia - afferma Bellanova - nella manovra, non c’era traccia nel Contratto di governo, e non c’è traccia in nessuna dichiarazione dei Ministri di questo Governo. Come non c’è più traccia della Ministra per il Sud”. “Il Mezzogiorno non ha bisogno di assistenzialismo ma di classi dirigenti convinte che non c’è futuro per il Paese se il Mezzogiorno non riparte. E il reddito di cittadinanza immaginato dai 5Stelle è quanto di più lontano ci possa essere dall’ inclusione attiva e dall’inclusione sociale. C’è bisogno di una visione complessiva di sistema-paese nel cui ambito rafforzare la strategia per il Mezzogiorno, assumendo posizioni coraggiose. Dinanzi a noi abbiamo scenari in rapidissimo mutamento e nel nuovo scenario mediterraneo la centralità del nostro Mezzogiorno è evidentissima, a patto di saperla cogliere e di voler vedere quel che sta accadendo dalla Cina al Pireo, dal Pireo a Tangeri. Ma con chi si può discutere di tutto questo, mentre i ministri litigano tra di loro e nel tempo libero registrano dirette fb?”, conclude Bellanova.