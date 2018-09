30 settembre 2018- 12:34 Def: Bernini, dal governo pericoloso azzardo

Roma, 30 set. (AdnKronos) - “I maggiori quotidiani oggi ospitano interviste a esponenti del governo: Conte, Tria, Giorgetti, Savona. Tutti esprimono una linea difensiva della manovra molto debole. L’intento è dimostrare che il governo sta giocando una scommessa: utilizzare l’aumento smisurato del deficit per far crescere il Paese e creare nuova ricchezza. Una strategia che non sta in piedi e non tiene conto dell’alto debito e che oltre il 90 per cento delle nuove spese sarà utilizzato per misure assistenzialistiche e depressive come il reddito di cittadinanza. Misure che serviranno soltanto al governo e alle forze di maggioranza per mantenere alto il consenso ma che sono irresponsabili per gli interessi generali del Paese". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato."Quindi -aggiunge- non è una scommessa cari Conte, Tria, Giorgetti e Savona, è un pericolosissimo azzardo. Avete messo il Paese nelle mani dei mercati, delle agenzie di rating che per loro natura e funzione non valutano le scommesse dei governi, giudicano la realtà, i numeri e la sostenibilità economico-finanziaria del Paese, che voi avete messo a serio rischio”.