7 ottobre 2018- 15:33 Def: Boccia, dei 37 mld 18 li avrei messi su sviluppo

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Dei 37 miliardi della manovra, 18 li avrei messi sullo sviluppo e 18 sulle altre cose". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia a 'In mezz'ora in più' su Rai 3. Per il leader degli Industriali, infatti, nella manovra che viene valutata sui 37 miliardi di euro ci sono solo 4 miliardi destinati alla crescita ed "è questa la parte che a noi preoccupa: ci sono infatti 8 mld per il reddito cittadinanza che non ci preoccupa se è un ponte verso l'occupazione; 2 mld per la flat tax , 12 mld per il non incremeento Iva , 3 miliardi per le infrastrutture e solo 4 miliardi per la crescita. Se si volessero aumentare questi 4 miliardi evidentemente devi far ricorso al taglio di spesa pubblica o all'incremento di tasse. Questa è la spiegazione economica che il Governo dovrebbe dare sui valori assoluti", sottolinea Boccia.