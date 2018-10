10 ottobre 2018- 11:11 Def: Bond (Fi), bocciato, il governo lo riveda

Venezia, 10 ott. (AdnKronos) - “Quando a bocciare una manovra economica non è una forza politica, ma un ufficio indipendente, è il caso di fermare tutto e rivedere la proposta”: Dario Bond, deputato di Forza Italia, chiede al Governo di mettere mano alla nota di aggiornamento del Def, dopo la stroncatura dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio.“Si parla di stime grossolane ed errate, di numeri sbagliati. Qui si gioca con il futuro del Paese - sottolinea Bond - Non ho mai fatto terrorismo di fronte alla minaccia dello spread, dei mercati o dell'Europa, ma è certo che non possiamo continuare con un provvedimento bocciato anche da una realtà tecnica ed a-politica”.“Nei prossimi giorni, il Governo presenterà la manovra alla Camera e al Senato - conclude Bond - Si prendano del tempo per riflettere e rivedere tutto quello che non va nel provvedimento. Qui è in ballo il bene e il futuro dell'Italia”.